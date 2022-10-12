Психиатр Елисеенко объяснил, почему осенью могут обостриться психические заболевания

Психические заболевания могут обостриться осенью и весной, так как именно это время является социально сложным для человека. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Антон Елисеенко.

По его словам, это объяснимо экзаменами, началом учёбы, сдачей отчётов и переездом. Стресс, который человек может получить в этот период, чреват ментальными заболеваниями и ухудшением состояния. Кроме того, обострения связаны с сезонными изменениями в природе.

"В межсезонье в организме происходят перемены, связанные с изменением количества солнечного света, а значит, количества витамина D. Этот витамин, помимо всего прочего, влияет на работу мозга и нервной системы", — отметил Елисеенко.

Эксперт подчеркнул, что психические заболевания у всех протекают по-своему и ухудшение состояния может произойти и в другой период. В частности, это касается праздников, например Нового года и дня рождения, когда люди обычно подводят жизненные итоги. А летом может стать плохо тем, у кого проблемы в семье: человек уходит в отпуск, отношения с близкими накаляются.