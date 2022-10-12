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12 октября, 16:21

В Польше создадут миссию ЕС для обучения украинских военных

В Польше создадут миссию ЕС для обучения и тренировки украинских военных. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Миссия ЕС, касающаяся обучения украинцев, будет организована также в Польше. Оперативное командование будет в Польше. Уже скоро", — сказал он журналистам.

При этом ранее, как сообщило агентство France Presse, послы стран Евросоюза согласовали создание этой миссии, а одобрить решение могут главы МИД на заседании 17 октября. Предполагается, что обучение солдат ВСУ будет проходить в нескольких странах ЕС. Первоначально хотят обучить около 15 тысяч военнослужащих.

ВС РФ уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, где готовили иностранных наёмников

ВС РФ уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, где готовили иностранных наёмников

Западные страны не прекращают военную поддержку Киева. Так, в Пентагоне подсчитали сумму помощи, которую уже получили ВСУ. Она составила 16,8 миллиарда долларов.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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