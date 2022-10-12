В Польше создадут миссию ЕС для обучения украинских военных

В Польше создадут миссию ЕС для обучения и тренировки украинских военных. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Миссия ЕС, касающаяся обучения украинцев, будет организована также в Польше. Оперативное командование будет в Польше. Уже скоро", — сказал он журналистам.

При этом ранее, как сообщило агентство France Presse, послы стран Евросоюза согласовали создание этой миссии, а одобрить решение могут главы МИД на заседании 17 октября. Предполагается, что обучение солдат ВСУ будет проходить в нескольких странах ЕС. Первоначально хотят обучить около 15 тысяч военнослужащих.