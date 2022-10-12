Эксперт перечислил специи, которые помогут защититься от вирусных заболеваний

Если в ежедневном рационе человека присутствуют пряности, то можно считать, что от ряда воспалительных процессов он защищён. Об этом сообщил директор музея специй Арсен Алавердян. По его словам, приправы не только укрепляют иммунитет, но и являются отличным средством для профилактики вирусных заболеваний.

Арсен Алавердян рассказал о пользе специй. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Правильнее употреблять пряности не тогда, когда мы уже простудились, а делать это заранее и постоянно. Микродозы специй каждый день защитят от серьёзных заболеваний", — сказал эксперт в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По его словам, корица, бадьян, гвоздика работают как противовоспалительные средства и в осенний период сезонных заболеваний могут стать отличным подспорьем. Прежде всего эти пряности оказывают положительный эффект на дыхательные пути. Не менее мощным иммуномодулятором являются имбирь и куркума. Последняя, в частности, способствует выведению мокроты из лёгких и улучшает кровообращение. При этом аллергикам стоит быть осторожнее с пряностями, перед употреблением каких-либо специй лучше всё-таки посоветоваться с врачом, отметил Алавердян.