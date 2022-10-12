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12 октября, 15:59

Россия заявила Японии решительный протест из-за испытаний HIMARS вблизи границ

Россия заявила Посольству Японии протест в связи с испытаниями HIMARS на учениях с США

Россия передала японскому посольству в Москве решительный протест в связи с недавними испытаниями в рамках совместных учений с США реактивных систем залпового огня HIMARS вблизи российских границ. Об этом сообщили в МИД РФ.

"12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу, Хоккайдо, расположенном в прямой близости от российских границ", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом в контексте ракетных испытаний Япония сама не меньше переживает за свои границы. Недавний запуск Северной Кореей баллистической ракеты встревожил многих японцев, которых сразу после пуска призвали к эвакуации. И неспроста, ведь северокорейская ракета не только долетела до Японии, но и пересекла её воздушное пространство в районе префектуры Аомори, преодолев таким образом рекордное для КНДР расстояние в 4,6 тысячи километров.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Максим Плетнёв

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