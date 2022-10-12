"Чаша переполнена": Нехаммер заявил о переизбытке украинских беженцев в Австрии

Австрия приняла 85 тысяч мигрантов с Украины и больше не может справляться с таким большим количеством беженцев. Федеральный канцлер страны Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что "чаша переполнена".

Политик потребовал от Еврокомиссии решить эту проблему и ограничить нелегальную миграцию.

"К августу нам подали почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища — на 195 процентов больше, чем в прошлом году. И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — заявил Нехаммер.