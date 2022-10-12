"Чаша переполнена": Нехаммер заявил о переизбытке украинских беженцев в Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер: Страна не справляется с наплывом мигрантов с Украины
Австрия приняла 85 тысяч мигрантов с Украины и больше не может справляться с таким большим количеством беженцев. Федеральный канцлер страны Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что "чаша переполнена".
Политик потребовал от Еврокомиссии решить эту проблему и ограничить нелегальную миграцию.
"К августу нам подали почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища — на 195 процентов больше, чем в прошлом году. И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — заявил Нехаммер.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Центральной Германии — на территории бывшей ГДР — всё большее число муниципалитетов достигают предела возможностей по приёму беженцев с Украины и отказывают им в жилье.
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