В США признали бессилие перед российским гиперзвуковым оружием

У американских военных нет радаров, которые могли бы отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на отчёт исследовательской службы Конгресса США.

"Представители Минобороны США заявили, что существующие архитектуры датчиков как наземного, так и космического базирования недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия", — говорится в отчёте.

Находящимся на орбите спутникам в разы сложнее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью около шести тысяч километров в час, чем движущиеся по предсказуемой траектории баллистические ракеты. По данным издания, существующие на сегодняшний день американские космические и наземные системы попросту не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты вплоть до последних стадий полёта. Поэтому Пентагон принялся разрабатывать сеть из 550 спутников, которые смогут решить вышеуказанную проблему. Для этих целей ведомство запросило 4,7 миллиарда долларов.