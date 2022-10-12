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12 октября, 15:35

В США признали бессилие перед российским гиперзвуковым оружием

WT: Спутники США не справляются с отслеживанием российского гиперзвукового оружия

У американских военных нет радаров, которые могли бы отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на отчёт исследовательской службы Конгресса США.

"Представители Минобороны США заявили, что существующие архитектуры датчиков как наземного, так и космического базирования недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия", — говорится в отчёте.

Находящимся на орбите спутникам в разы сложнее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью около шести тысяч километров в час, чем движущиеся по предсказуемой траектории баллистические ракеты. По данным издания, существующие на сегодняшний день американские космические и наземные системы попросту не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты вплоть до последних стадий полёта. Поэтому Пентагон принялся разрабатывать сеть из 550 спутников, которые смогут решить вышеуказанную проблему. Для этих целей ведомство запросило 4,7 миллиарда долларов.

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А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон". По словам генерала армии, они фактически поставлены на вооружение, а в этом году это будет зафиксировано уже документально.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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