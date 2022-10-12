Чехия запретит въезд россиянам с шенгенскими визами с 25 октября

Власти Чехии решили запретить въезд для россиян, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Ян Липавский по итогам заседания чешского правительства. По его словам, запрет вступит в силу 25 октября.

"Мы вводим меры в отношении граждан Российской Федерации, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в культурных и спортивных мероприятиях. Им будет запрещён въезд в Чехию", — проинформировал министр.

Ранее МИД Чехии призвал соотечественников покинуть Россию и не исключил ограничений в работе чешского посольства в Москве. При этом в центре Праги, а также в ряде других крупных городов Чехии недавно прошли массовые антиправительственные протесты, на которых граждане выступали за отказ от антироссийских санкций и заключение прямых соглашений с РФ на поставку газа. Это, по мнению митингующих, приведёт к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов.