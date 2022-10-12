Историк перечислил три народа, чей менталитет наиболее схож с русским

Менталитет сербов, болгар и поляков больше всего похож на российский. Именно с этими народами у русских наиболее схожие черты, рассказал историк Богдан Другов изданию "Газета.ru".

Так, по мнению эксперта, сербы похожи на русских своей открытостью, патриотизмом, верностью семье и религией, а также тёплым отношением к временам строительства коммунизма и конфронтацией с коллективным Западом.

"Помимо политики и ностальгии по советскому прошлому в жизни многих сербов важную роль играет православие, которое они чтут и хранят как один из важных символов их обособленности от мусульманского и католического миров", — рассказал историк.

В Болгарии менталитет тоже похож на русский. Другов объяснил это той же ностальгией по Союзу и большому вниманию к общественным ценностям. Он считает, что, побывав в этой стране, многие быстро понимают верность пословицы "Болгария — не заграница". Историк назвал болгар открытыми, искренними людьми, которые готовы помочь незнакомцам.

А в Польше, несмотря на определённые противостояния, менталитет людей тоже во многом похож на русский, заявил эксперт. Это выражается в любви к Родине и трепетном отношении к религии.

"Во-первых, это любовь к истории страны, её культуре и несколько болезненное к ним отношение. Во-вторых, для поляков очень важна религия, хоть и католическая. В отличие от сербов, поляки видят для себя важность католицизма не в подтверждение своей инаковости, а, наоборот, в доказательство своей причастности к "большой европейской семье", — отметил эксперт.

Отдельно Другов отметил "кулинарную" близость России и Польши. Во многом традиционная еда этих стран схожа. Это соленья, супы, вареники, пельмени, пироги, а также ягоды и грибы.