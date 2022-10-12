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12 октября, 15:07

Биолог Глазков рассказал, как правильно вести себя при встрече с лисой

Жители Санкт-Петербурга стали чаще встречать диких лис, однако не все знают, как обезопасить себя. Советы, как правильно себя вести на подобных "свиданиях", в эфире телеканала "Санкт-Петербург" озвучил биолог Павел Глазков.

Для начала не нужно пытаться угрожать животному палкой, если оно не нападает на человека. Специалист подчеркнул, что лисы довольно быстро привыкают к людям и через какое-то время уже перестают их бояться.

К тому же биолог призвал не кормить и не гладить этих хищников, так как они могут резко укусить и заразить какой-нибудь болезнью. Кроме того, животное может привыкнуть к тому, что здесь его кормят, и перестанет охотиться. А это может привести даже к гибели, особенно зимой.

Поэтому специалист порекомендовал не приближаться к зверям, а наблюдать за ними издалека. По его словам, лисы не будут голодать, так как в парках много грызунов, которых они могут съесть.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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