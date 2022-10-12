Очередной казус: Байден уронил шпаргалку во время интервью
Байден уронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN
Президент США Джо Байден дал большое интервью телеканалу CNN. В этот раз 79-летний американский лидер по традиции не изменил себе и попал в очередную неловкую ситуацию.
Байден уронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN. Видео © Twitter / Steve Guest
Во время разговора с журналистом Байден с очень серьёзным лицом обсуждал экономическую рецессию в США и, конечно же, конфликт на Украине. В какой-то момент президент выронил бумажку, которая лежала на стуле между ног, вероятно, с подсказками. Ведущий CNN не растерялся и сразу же поспешил поднять шпаргалку, чтобы вручить её Байдену.
"Конечно, у нас всё ещё есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать. Мы приняли столько законов, которые серьёзно повлияют на ситуацию", — сказал американский лидер, после чего выронил листочек, по всей видимости, с ответами на вопросы журналиста.
Американский лидер неоднократно попадался на использовании шпаргалок для выступлений. Впервые листочки с ответами были замечены в марте этого года. По мнению СМИ, на такой шаг было решено пойти после серии резких слов со стороны Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. В следующий раз конфуз произошёл в июне. Тогда в бумажных подсказках было указано "сесть на своё место" и говорить "не дольше двух минут".
Getty Images / Anna Moneymaker