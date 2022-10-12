Врач рассказал, как спасти губы от сухости осенью

Сезонные перепады температуры осенью часто становятся причиной сухости губ. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов. По его словам, организму часто не хватает воды, это касается в том числе кожи на губах. Она является одной из самых тонких, и в ней почти нет сальных желёз. В результате появляются микротрещинки, которые не успевают заживать.

Специалист посоветовал больше пить воды — минимум 30 мл на один килограмм веса. Кроме того, нужно прекратить грызть и облизывать губы, а также кусать колпачки от ручек и прикасаться ко рту грязными руками. Стоит сократить потребление соли, отметил эксперт.

Проблемы с губами могут возникнуть и из-за простуды. Когда заложен нос, человеку приходится дышать ртом, из-за этого кожа губ также сохнет. Абакумов поделился, что делать в таком случае.

"Замените сосудосуживающие капли, не перегружайте и не пересушивайте слизистую. Промывайте носоглотку солевым раствором два раза в день, чтобы избавиться от насморка. Сморкайтесь в раковину или в сухие салфетки, влажные тоже пересушивают", — отметил он.

Кроме того, высыхание губ связано с сезонным дефицитом витаминов, в частности группы В. Восполнить нехватку помогут печень, яйца и бобы, а также орехи, злаки и жирная рыба. Заправлять пищу врач посоветовал растительным или оливковым маслом.

Другой причиной неприятных изменений является аллергия, которая может проявиться в виде дерматита с повышенной температурой, слабостью и головной болью. В этом случае нужно сдать тест на иммуноглобулин Е, чтобы понять причину раздражений. Доктор также рассказал, что при сильном зуде лучше пользоваться антигистаминными препаратами и сорбентами. Кроме того, важно регулярно проветривать жилище.

Также Абакумов обратил внимание на масла и бальзамы для губ, которые помогают восстановиться от последствий. Их можно использовать, однако при этом нужно поддерживать организм в норме, заключил он.