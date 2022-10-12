"Запад ведёт двойную игру": Политолог указал на вялую поддержку Киева в ходе внеочередной встречи G7

Запад занимает выжидательную позицию и ведёт двойную игру в вопросе украинского конфликта, а его ставка на президента Украины Владимира Зеленского оказалось ложной. Об этом, комментируя саммит G7, Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

Эксперт считает, что онлайн-встреча "Большой семёрки" показала желание сохранять давление на Россию и нежелание за это платить. При этом Запад готов вести диалог.

"Лидеры организации изображают инертную солидарность с Украиной и вялую консолидацию вокруг Зеленского. Очевидно, Запад готов к переговорам и пытается отсрочить вопрос поставки нового оружия ВСУ", — отметил Гераскин.

Он считает, что одна из причин такой позиции — понимание американцами, что их оружие оказывается в руках террористов, его применяют против мирных жителей. В своих обсуждениях участники встречи игнорировали громкие вызовы со стороны Украины — убийство Дарьи Дугиной, теракты на "Северных потоках" и Крымском мосту, зато обсуждали варианты мирного решения украинского вопроса.

"Во-вторых, никто не хочет идти на повышение ставок перед саммитом G20 в Индонезии, в котором анонсировано участие и Путина, и Зеленского. Ситуация осложняется активизацией Турции и персидских монархий в статусе возможных посредников переговоров России и Украины. Это имеет ключевое значение в контексте сотрудничества США со Стамбулом и Абу-Даби на военно-политическом и энергетическом треках", — заявил эксперт.

Специалист также считает, что украинский лидер Владимир Зеленский постепенно становится не нужен Западу.

"Зеленский в глазах западных партнёров перестаёт быть удобным кандидатом для оппонирования Путину, ставка на него оказалась ложной. Угадывая ответную реакцию президента России и фиксируя рост социально-экономического недовольства в Европе, Вашингтон выбирает сценарий капитуляции режима киевского шоумена и в рамках переговорного трека активно ищет ему замену", — указал политолог.

Он заключил, что сейчас для Запада складываются комфортные условия, в которых он занимает выжидательную позицию и ведёт двойную игру. По мнению политолога, судьба Украины должна решиться без неё самой, а где это произойдёт — покажет время.