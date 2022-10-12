Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону СВО

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай прибыли в свои военкоматы и в скором времени отправятся в зону специальной военной операции. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Ещё два наших товарища — депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай — сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.

Он уточнил, что Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт и не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Кроме того, он уже давно добровольно мобилизован и постоянно находится в зоне СВО. Милонов успел послужить в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки важны, указал секретарь генсовета, но гораздо более важно желание служить Родине и защищать её.

"Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", — добавил Турчак, указав, что Сокол и Голиков отправились в зону спецоперации, пройдя подготовку.