Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону СВО
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай прибыли в свои военкоматы и в скором времени отправятся в зону специальной военной операции. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Ещё два наших товарища — депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай — сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
Он уточнил, что Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт и не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Кроме того, он уже давно добровольно мобилизован и постоянно находится в зоне СВО. Милонов успел послужить в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки важны, указал секретарь генсовета, но гораздо более важно желание служить Родине и защищать её.
"Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", — добавил Турчак, указав, что Сокол и Голиков отправились в зону спецоперации, пройдя подготовку.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, координатор медицинского направления гуманитарной миссии "Единой России" Дмитрий Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в спецоперации на Украине. По его словам, он хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на ней вытаскивать и спасать наших ребят.
Новости
"Запад ведёт двойную игру": Политолог указал на вялую поддержку Киева в ходе внеочередной встречи G7
сегодня в 14:34
Дроны, бронежилеты, каски: Бойцам в Донбассе доставили груз военной помощи со сбора Дениса Майданова
сегодня в 14:31
В Турции заявили, что реализация идеи Путина о газовом хабе для Европы возможна
сегодня в 14:26
VK / Виталий Милонов