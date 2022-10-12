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12 октября, 14:42

Власти Украины попросили жителей сократить потребление электричества на четверть

Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал жителей сократить энергопотребление на 25%

Энергопотребление на Украине должно сократиться на 25%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он попросил жителей ограничивать пользование электричеством в вечерние часы.

"Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", написал Шмыгаль в телеграм-канале.

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Он также поблагодарил тех, кто в последние пару дней уже сознательно снизил потребление электроэнергии.

"Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах", добавил украинский премьер-министр.

Шмыгаль отдельно обратился к представителям бизнеса и призвал в указанный период выключать наружную световую электрорекламу и другие приборы. Он указал, что эта мера позволит сократить применение графиков отключения электричества.

Напомним: в результате российских обстрелов на Украине оказались повреждены важные энергообъекты. Крупные украинские города стали испытывать проблемы с электроснабжением, а в ЕС резко увеличились цены на электричество.

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Telegram / Денис Шмыгаль

Илья Суриков
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