Почему удары России по Украине 10 октября — это только начало Оглавление По каким городам ударили на Украине Не только ответка за Крымский мост Украина сегодня есть, а завтра может не быть Генерал Суровикин и его методы Ракетные удары по украинской инфраструктуре привели к перебоям с электричеством по всей стране. Но эти трудности — только начало больших проблем Украины как в мирной жизни, так и на поле боя. 25478 25478 Ракета Х-55СМ. Обложка © Militaryrussia.ru

По каким городам ударили на Украине

Утром 10 октября 2022 года был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. По словам украинской стороны, помимо крылатых ракет первую волну ударов составили ударные дроны "Герань-2". Такие города, как Харьков, Днепр, Кривой Рог и Львов остались без электричества. Также трудности с энергоснабжением в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире большие проблемы с мобильной связью и интернетом.

Выступая перед Совбезом РФ 10 октября, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Украина своими действиями давно поставила себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Она ответственна за восемь лет террора в отношении мирных жителей Донбасса, за убийства общественных деятелей, не согласных с позицией Киева. В последнее время участились удары по критической инфраструктуре России, и все они инспирированы Киевом и его партнёрами. Из последних преступлений — удар по Крымскому мосту, три попытки подрыва Курской АЭС, неоднократные удары по Запорожской АЭС, попытка подрыва одного из участков "Турецкого потока". Это всё нельзя было оставлять без ответа, и поэтому 10 октября по ряду объектов критической инфраструктуры Украины был нанесён удар.

Россия не ограничится данными мерами, если Киев продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории РФ. Как свидетельствуют события последних суток, украинская ПВО бессильна против российского высокоточного оружия. И оно, если Киев не передумает и не пойдёт на переговоры, будет применяться снова и гораздо более масштабно.

Не только ответка за Крымский мост

После 10 октября на Украине выведено из строя примерно 8,22 ГВт всех ТЭС и ТЭЦ. Это примерно 30% тепловой и 15% всей электрогенерации в этой стране. Такой объём приблизительно равен числу неработающих ТЭС и ТЭЦ в тот же период 2021 года, когда на Украине наблюдался дефицит угля. Тогда Киеву удалось избежать блэкаута по всей стране с помощью переноса нагрузки на АЭС. Сегодня эта возможность недоступна: 40% атомных мощностей Украины приходится на Запорожскую АЭС, которая пока находится под обстрелами, но скоро войдёт в состав российской энергосистемы (соответствующий указ уже подписан).

Повреждено множество подстанций по всей Украине: от объектов "Укрэнерго" до подстанций областного уровня. Устранить разрушения такого масштаба не удастся в ближайшее время. Что касается неотъемлемой части современной цивилизации — Интернета, то и с этим сейчас на Украине, по данным Netblocks, крупнейшего сервиса по мониторингу Интернета, всё очень плохо: трафик упал примерно на 75%.

Удары по Украине нанесли ощутимый урон по энергосистеме, объектам военного управления и объектам связи. Ёмкость энергетики Украины снизилась, и поэтому экспорт электроэнергии в ЕС прекращается с 11 октября. Если Украина не прекратит свои террористические обстрелы, будет продолжение до тех пор, пока её окончательно не поставят на место Алексей Леонков Военный эксперт

Выведение из строя всей энергетической инфраструктуры заметно осложнит жизнь не только государственным ведомствам, ответственным за преступления в Донбассе, например СБУ, но и простым украинцам. Но если политический курс руководства страны не будет перестроен в самое ближайшее время, то изменения коснутся каждого жителя Украины, в каком бы регионе он ни жил.

Украина сегодня есть, а завтра может не быть

Удар крылатыми ракетами "Калибр-НК" и Х-101 не только создаёт большие проблемы с энергетической инфраструктурой, но и ставит под вопрос существование транспортного сообщения на Украине. Так, украинские железные дороги, оставшись без электричества, становятся бесполезными не только для пассажиров, но и для промышленности, а также, что немаловажно в сегодняшних условиях, для украинской армии.

Акционерное общество "Укрзализныця" уже предупредило о возможности задержки поездов западного направления в связи с энергодефицитом в стране, но до полной остановки ещё далеко. Если продолжить наносить удары по железнодорожным узловым станциям, то такие меры лишат Киев возможности получать военную помощь из США и стран Европы, а также топлива из Румынии и Молдавии.

По этой же причине ВСУ не смогут вывозить технику западного производства на ремонт в Польшу и Румынию. При этом мы наблюдаем далеко не разовую акцию ВС РФ. Вполне возможно, что это только первая фаза, начало пути по системному "выключению света" по всей Украине. За ударом по энергетической инфраструктуре может последовать полное разрушение транспортной системы Украины.

Генерал Суровикин и его методы

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Всё, что произошло 10 октября и продолжило происходить на следующий день, не подготовка Украины к зачистке, а "последнее китайское предупреждение". Его могло бы не случиться, но СБУ (или те, кто ею управляет) решилась на теракт. Крымский мост на время стал для Украины рубиконом. Переход за красную линию спровоцировал Россию на ответ, и последствия 10 октября на Украине точно не успеют устранить до наступления холодов. А это значит, что зимой украинцев ждёт проверка на прочность. Если ВСУ, СБУ и другие силовые ведомства Украины снова получат приказ начать боевые действия, Россия найдёт чем ответить.

Генерал армии Сергей Суровикин, назначенный командовать СВО на Украине, в первый же день после назначения показал, что не боится брать на себя ответственность. Войска доказали, что могут действовать предельно жёстко там, где раньше этого старались избегать. В украинских и других зарубежных СМИ массированный удар 10 октября уже назвали симфонией Суровикина.

В первой половине дня 11 октября стало известно, что эта "симфония" может исполняться столько, сколько нужно для выполнения поставленных задач. Рано утром во вторник ВС РФ нанесли новые удары по украинской инфраструктуре. В зоне обстрела оказались энергетические комплексы, расположенные в Винницкой области, Запорожье, на Николаевщине, в Киеве, Львове, Ровно, Одесской, Хмельницкой областях. Если здравый смысл (или, по крайней мере, его остатки) не приведут руководство Украины к переговорам и выполнению требований России, то ВКС, ВМФ и ракетные войска могут взвинтить темп ещё сильнее и уже через несколько часов от энергосистемы Украины не останется камня на камне, а страна окончательно вернётся в каменный век.

Фото © Shutterstock Нужно ли полностью "выключать" украинскую энергосистему? 0 Да, нужно Нет, не нужно Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев