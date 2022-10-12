Ушаков высказался о возможности очного участия Путина в саммите G20
Ушаков: Времени на принятие решения об очном участии Путина в G20 ещё много
До саммита G20 остаётся ещё много времени, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя участие Владимира Путина в мероприятии.
"До "Двадцатки", как и до других форумов [которые пройдут в ноябре], времени ещё много. Поживём — увидим, я бы так сказал", — ответил Ушаков на вопрос об очном участии Путина в саммите.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена. На данный момент ни Москва, ни Вашингтон не выдвигали подобных инициатив, указал он. При этом сам Байден прежде не исключал, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии.