Эксперт объяснил, чем опасны дипфейки

Распространение дипфейков несёт серьёзную угрозу для политиков, бизнеса и отдельных пользователей. Лживая информация способна навредить здоровью людей, посеять панику, а также подпортить репутацию. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

"Распространение фейков с помощью технологии дипфейков несёт серьёзную угрозу для политиков, бизнеса, отдельных пользователей. То есть можно сказать, что подобного рода лживый контент способен нанести вред здоровью пользователя, сеять панику, испортить репутацию", — сказал он.

А ещё, продолжил эксперт, с помощью дипфейков мошенники могут украсть персональные данные и деньги у людей и компаний. Причём бороться с этим явлением достаточно сложно. При этом Денюк считает странным называть такие технологии злом, ведь они могут служить и во благо, например при съёмках фильмов и рекламы. Именно в руках злоумышленников дипфейки превратились в угрозу "общемирового масштаба". Так, например, отметил эксперт, в Управлении по вопросам киберпространства КНР считают, что дипфейки могут поставить под угрозу национальную безопасность страны.

"Дипфейки — это новые вызовы. И они требуют новых решений. В то же время возможности использования такой технологии во благо обширны, поэтому нет смысла полностью запрещать создание дипфейков. Но нужно формировать законодательную и правовую базу по их созданию и распространению", — считает собеседник Лайфа.

Для этого, продолжил он, нужно обратить внимание на опыт других государств в аналогичном деле. Например, взять пример с Китая и начать маркировать дипфейки. В этой стране постоянно производится и распространяется подобный контент, а авторы, отметил Денюк, должны лишь помечать, что их продукт не является правдивым. Следовательно, определённые риски можно нивелировать. Так, если компании не идут навстречу и продолжают специально вводить людей в заблуждение, то к ним уже нужно применять другие меры определённого характера, уверен эксперт.