Призывавший убивать русских украинский посол в Казахстане покинет пост

Украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский имеет нежелательный статус и вскоре должен уехать. Об этом заявил российский посол Алексей Бородавкин.

"Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо его встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", — признался дипломат.