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12 октября, 15:00

Призывавший убивать русских украинский посол в Казахстане покинет пост

Угрожавший русским посол Украины в Казахстане Врублевский оставит должность

Украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский имеет нежелательный статус и вскоре должен уехать. Об этом заявил российский посол Алексей Бородавкин.

"Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо его встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", — признался дипломат.

Его отъезд из страны случится в ближайшее время, добавил Бородавкин. Киев назначил временного поверенного в Казахстане и уже рассматривает кандидатуру нового посла, уточнил он.

МИД Казахстана назвал жёстким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом

МИД Казахстана назвал жёстким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором посол Украины в Казахстане подчеркнул, что киевские власти намеренно стараются убить как можно больше русских. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения за свои высказывания. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за его возвращения МИД РФ и вызвал диппредставителя Казахстана на беседу. Между тем Мария Захарова заявила, что слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева.

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Сайт Посольства Украины в Казахстане

Артур Лапсаков

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