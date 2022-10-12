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12 октября, 15:16

В небе над Белгородом сработала система ПВО, прогремело около пяти взрывов

<p>Работа ПВО над Белгородом. Фото © LIFE</p>

Работа ПВО над Белгородом. Фото © LIFE

В небе над Белгородом снова работает система противовоздушной обороны. По словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.

Очевидцы также прислали нам фото, снятые около 17:30 мск в центре города, на которых заметны следы уничтоженных в небе снарядов.

Работа ПВО над Белгородом. Фото © LIFE

Работа ПВО над Белгородом. Фото © LIFE

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Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области

Напомним, сегодня система ПВО уже срабатывала над Белгородом, взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в самом городе, так и в ближайших районах. Судя по видео очевидцев, в воздухе были сбиты два объекта. Официальной информации об этом пока не поступало.

Александра Вишнякова

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