В небе над Белгородом сработала система ПВО, прогремело около пяти взрывов

Очевидцы также прислали нам фото, снятые около 17:30 мск в центре города, на которых заметны следы уничтоженных в небе снарядов.

Напомним, сегодня система ПВО уже срабатывала над Белгородом, взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в самом городе, так и в ближайших районах. Судя по видео очевидцев, в воздухе были сбиты два объекта. Официальной информации об этом пока не поступало.