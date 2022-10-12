"Несёт пургу": Медведев напомнил "старому дурню" из США об ответных целях сил ядерного сдерживания РФ
Медведев напомнил США об ответных целях в программе российских сил ядерного сдерживания
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя идею бывшего директора ЦРУ и министра обороны США Леона Панетту использовать американские крылатые ракеты против РФ, напомнил про ответные цели в программе российских сил ядерного сдерживания.
"А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший. Леон Панетта сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине", — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совбеза заявил, что экс-глава ЦРУ "несёт пургу", и отметил, что 84-летний Панетта прекрасно знает, какие меры могут последовать от РФ в случае нападения на страну. Также Медведев высмеял "обширные географические познания американцев", уточнив, а точно ли в Вашингтоне знают, куда конкретно отправили почти 17 миллиардов долларов военной помощи для Незалежной.
Ранее стало известно, что общий объём военной помощи от США для Украины достиг 16,8 миллиарда долларов. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что недавние российские удары по объектам Незалежной ещё больше укрепили готовность западных держав оказывать дальнейшую помощь Киеву.