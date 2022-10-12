"Несёт пургу": Медведев напомнил "старому дурню" из США об ответных целях сил ядерного сдерживания РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя идею бывшего директора ЦРУ и министра обороны США Леона Панетту использовать американские крылатые ракеты против РФ, напомнил про ответные цели в программе российских сил ядерного сдерживания.

"А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший. Леон Панетта сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине", — написал Медведев в телеграм-канале.

Зампред Совбеза заявил, что экс-глава ЦРУ "несёт пургу", и отметил, что 84-летний Панетта прекрасно знает, какие меры могут последовать от РФ в случае нападения на страну. Также Медведев высмеял "обширные географические познания американцев", уточнив, а точно ли в Вашингтоне знают, куда конкретно отправили почти 17 миллиардов долларов военной помощи для Незалежной.