Дрессировщик Касеев рассказал, как научил медведей танцевать балет и играть в футбол

Зрители Большого Санкт-Петербургского государственного цирка во время представлений могут увидеть медведей, которые катаются на самокатах, танцуют балет или играют в футбол. И всё это заслуга дрессировщика Рената Касеева. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, как научил косолапых делать подобные трюки.

"Я просто внимательно наблюдаю за медведями, чтобы оценить их сильные стороны и желания. Кто-то быстро бегает, кто-то высоко прыгает, кто-то хорошо плавает. Я смотрю, что животному нравится делать, и начинаю развивать именно эти навыки, то есть всегда иду по пути наименьшего сопротивления", — подчеркнул Касеев, добавив, что находится с медведями практически круглосуточно.

По словам дрессировщика, важно правильно выстроить отношения с животными, чтобы они прониклись доверием. Он рассказал, что кормил медведей из бутылочки, варил им кашу, а также гулял с ними. Быть рядом и заботиться просто необходимо, считает артист. Процесс обучения не может обойтись и без вкусностей.

"Ну вот он встал на самокат — даю ему что-то вкусное, ножкой правильно оттолкнул — снова подкармливаем. Хотя у нас есть медведь, который сам лезет на самокат, ему нравится", — сказал Касеев.

По его словам, некоторые медведи понимают всё сразу, однако с другими нужно заниматься на протяжении нескольких лет. Дрессировщик признался, что ему приходится даже несколько раз менять костюмы, чтобы хищники привыкли к нему и признали своим. Артист добавил, что косолапые ежедневно съедают по четыре-пять килограммов овощей: морковь, капусту и свёклу. Кроме того, они употребляют рыбу, мёд, яблоки и зелень, а также рыбий жир и разные кормовые добавки. На всё это тратится около 100–150 тысяч рублей.