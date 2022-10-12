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12 октября, 15:32

Дрессировщик Касеев рассказал, как научил медведей танцевать балет и играть в футбол

<p>Дрессировщик Ренат Касеев с медведем. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-10-12/medvedi-polnotsennye-chleny-moey-semi-renat-kaseev-rasskazal-kak-nauchil-kosolapyh-baletu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник" </a>/ Александр Глуз </p>

Дрессировщик Ренат Касеев с медведем. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Зрители Большого Санкт-Петербургского государственного цирка во время представлений могут увидеть медведей, которые катаются на самокатах, танцуют балет или играют в футбол. И всё это заслуга дрессировщика Рената Касеева. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, как научил косолапых делать подобные трюки.

"Я просто внимательно наблюдаю за медведями, чтобы оценить их сильные стороны и желания. Кто-то быстро бегает, кто-то высоко прыгает, кто-то хорошо плавает. Я смотрю, что животному нравится делать, и начинаю развивать именно эти навыки, то есть всегда иду по пути наименьшего сопротивления", — подчеркнул Касеев, добавив, что находится с медведями практически круглосуточно.

По словам дрессировщика, важно правильно выстроить отношения с животными, чтобы они прониклись доверием. Он рассказал, что кормил медведей из бутылочки, варил им кашу, а также гулял с ними. Быть рядом и заботиться просто необходимо, считает артист. Процесс обучения не может обойтись и без вкусностей.

"Ну вот он встал на самокат — даю ему что-то вкусное, ножкой правильно оттолкнул — снова подкармливаем. Хотя у нас есть медведь, который сам лезет на самокат, ему нравится", — сказал Касеев.

По его словам, некоторые медведи понимают всё сразу, однако с другими нужно заниматься на протяжении нескольких лет. Дрессировщик признался, что ему приходится даже несколько раз менять костюмы, чтобы хищники привыкли к нему и признали своим. Артист добавил, что косолапые ежедневно съедают по четыре-пять килограммов овощей: морковь, капусту и свёклу. Кроме того, они употребляют рыбу, мёд, яблоки и зелень, а также рыбий жир и разные кормовые добавки. На всё это тратится около 100–150 тысяч рублей.

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Никита Осипов

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