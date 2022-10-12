Шесть лет за интимное фото: Любителям рассылать дикпики в соцсетях напомнили об уголовке

Известная в Интернете забава — отправлять пользователям соцсетей фотографии половых органов — может закончиться для таких шутников реальным тюремным сроком. Об этом в беседе с Лайфом напомнил юрист Сергей Киреев.

"Согласно статье 242 Уголовного кодекса РФ, незаконное изготовление в целях распространения, публичная демонстрация, рекламирование, а также распространение порнографических материалов преследуется уголовным законом", — сказал Киреев.

По его словам, если распространение таких материалов касается детей, то это считается отягчающим обстоятельством, следовательно, и наказание за подобные действия более жёсткое. Кроме того, ужесточить наказание любителям делиться дикпиками может и тот факт, что изображения гениталий распространялись в сети Интернет, а это как раз наиболее популярная площадка для подобных правонарушений. Так, за непрошеную интимную фотографию можно получить от двух до шести лет тюрьмы.

"Если вам отправили непрошеную интимную фотографию с помощью сети Интернет, то вы вправе написать заявление в полицию с целью привлечения данных лиц или данного лица к уголовной ответственности по статье 242 УК РФ", — добавил собеседник Лайфа.