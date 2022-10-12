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12 октября, 15:46

Центр картографии опроверг информацию о продаже карт России с новыми субъектами

В ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" опровергли информацию о старте продаж географических карт России, на которых в состав страны включены четыре новых региона — республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы в данном варианте не даём никаких комментариев, потому что границы пока не согласованы", — сообщили журналистам в Центре картографии.

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Напомним, что 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. А 6 октября четыре новых региона были включены в перечень субъектов в Конституции России.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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