Психиатр рассказал, как справиться с "каской неврастеника"

Стресс и постоянные переживания могут привести, в частности, к возникновению "каски неврастеника". Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-психиатр, ведущий ютуб-канала "Видеоблог о психиатрии доктора Гилёва" Артём Гилёв.

"У человека ощущение, что голову сдавливает, как будто на неё надет тесный или даже раскалённый обруч либо массивный шлем. Очень неприятно. Обычно долгое время ищут причину. Пробуют разное лечение, ничего не помогает. А в итоге оказывается, что у пациента тревожное или депрессивное расстройство", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в таком случае психиатр назначает антидепрессанты и неприятные ощущения пропадают. Кроме того, врач рассказал и о других необычных жалобах, которые являются признаками тяжёлого психического расстройства.

"Например, человек говорит: "У меня в голове поверхность мозжечка как будто иголочкой тыкают". Или: "Голова болит, потому что я чувствую, что внутри кто-то ползает". Такие необычные, вычурные ощущения встречаются, в частности, при шизофрении", — подчеркнул Гилёв.

Специалист добавил, что обратиться к врачу стоит тогда, когда у человека снижается работоспособность, а также возникают сложности при общении с людьми. Для лечения тревожных расстройств следует пойти к психологу. Если неприятные ощущения не проходят, то стоит обратиться к психиатру, который выпишет лекарства. Одной из наиболее эффективных методик является также когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), отметил врач.