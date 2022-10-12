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12 октября, 16:23

На Украине снизят минимальную температуру в квартирах зимой до 16 градусов

На Украине минимально допустимую температуру в квартирах во время отопительного сезона установили на уровне 16 градусов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", — сказал он на заседании правительства.

При этом ранее Шмыгаль утверждал, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%. Однако уже тогда он посоветовал жителям запасаться тёплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками.

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Как сообщал Лайф, Шмыгаль уже обращался к жителям страны с просьбой сократить потребление электричества на четверть. Он отметил, что такая мера предлагается во избежание плановых отключений.

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Варвара Романова
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