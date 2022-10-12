Глава "КамАЗ-мастера" рассказал, что среди членов команды нет мобилизованных

Среди членов команды "КамАЗ-мастер" на данный момент нет мобилизованных, при этом повестки им приходят. Об этом сообщил её руководитель Владимир Чагин в беседе с РИА "Новости".

"Мобилизованных пока нет. Повестки приходят, на учёт встают ребята. Ждем указаний, где мы будем Родине полезны", — сказал он.