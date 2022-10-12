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12 октября, 16:54

Глава "КамАЗ-мастера" рассказал, что среди членов команды нет мобилизованных

Среди членов команды "КамАЗ-мастер" на данный момент нет мобилизованных, при этом повестки им приходят. Об этом сообщил её руководитель Владимир Чагин в беседе с РИА "Новости".

"Мобилизованных пока нет. Повестки приходят, на учёт встают ребята. Ждем указаний, где мы будем Родине полезны", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что команда "КамАЗ-мастер" не стала подписывать документ, критикующий РФ, для участия в ралли "Дакар". В пресс-службе отметили, что содержание предлагаемой бумаги носило политический характер, а также нарушало принципы равных условий для спортсменов.

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ТАСС / Романенко Эрик

Варвара Романова

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