Психиатр рассказал, когда страхи нужно лечить
Психиатр Елисеенко: Сильный страх, переросший в фобию, нужно лечить вместе с врачом
Сильный страх, который перерос в фобию, нужно лечить вместе с психиатром или психотерапевтом. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Антон Елисеенко. Он подчеркнул, что два этих ощущения сильно отличаются друг от друга.
"Страх — это нормальная реакция на реальную угрозу. Фобию же характеризует непреодолимая, иррациональная боязнь. Человек всячески избегает объекта боязни в ущерб качеству своей жизни, а когда "встреча" по тем или иным причинам происходит, то возникает паническая атака", — отметил Елисеенко.
Кроме того, эксперт рассказал, как определить паническую атаку. Так, при приступе учащается сердцебиение и темнеет в глазах. Также, как правило, кружится голова, человеку трудно устоять на ногах, а на теле заметен пот. При возникновении подобного недуга следует обратиться к психиатру.
По словам врача, в основном люди боятся пауков, змей и социальных взаимодействий. Причём некоторые фобии, в частности боязнь темноты, могут быть ещё с детства, отметил Елисеенко.
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