Психиатр рассказал, когда страхи нужно лечить

Сильный страх, который перерос в фобию, нужно лечить вместе с психиатром или психотерапевтом. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Антон Елисеенко. Он подчеркнул, что два этих ощущения сильно отличаются друг от друга.

"Страх — это нормальная реакция на реальную угрозу. Фобию же характеризует непреодолимая, иррациональная боязнь. Человек всячески избегает объекта боязни в ущерб качеству своей жизни, а когда "встреча" по тем или иным причинам происходит, то возникает паническая атака", — отметил Елисеенко.

Кроме того, эксперт рассказал, как определить паническую атаку. Так, при приступе учащается сердцебиение и темнеет в глазах. Также, как правило, кружится голова, человеку трудно устоять на ногах, а на теле заметен пот. При возникновении подобного недуга следует обратиться к психиатру.

По словам врача, в основном люди боятся пауков, змей и социальных взаимодействий. Причём некоторые фобии, в частности боязнь темноты, могут быть ещё с детства, отметил Елисеенко.