В Уфе врач назначил пациенту с простатитом "ютуб-терапию" по правильному питанию
В Уфе врач назначил пациенту с простатитом "ютуб-терапию". Как сообщает SHOT, изначально парень хотел узнать, подпадает ли он под призыв в рамках частичной мобилизации. Однако ответа на вопрос уфимец так и не получил.
В Уфе врач назначил пациенту с простатитом "ютуб-терапию". Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 24-летний пациент обратился к урологу с симптомами простатита. Вместе с курсом таблеток врач прописал парню смотреть ютуб-канал некоей блогерши-нутрициолога, которая публикует видео о правильном питании. Такой необычный метод лечения пациенту показался сомнительным, поэтому он решил предать огласке историю.
"Я понимаю, что тем самым врач просто сэкономил себе время на том, что мне ничего не разъяснил, мол, с той подводкой: "Вот тут ютуб-ролик, тут и смотри". Разумеется, таблетки он мне тоже прописал, их я буду пить", — рассказал пациент.
Сам доктор не понимает претензий со стороны молодого человека. В разговоре с журналистами он пояснил, что назначил пациенту необходимые лекарства, а в дополнение просто порекомендовал посмотреть ролики на "Ютубе".
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