Отставной генерал надел форму, чтобы не стоять в очереди, но его приняли за нарушителя

В Москве на Арбате правоохранители задержали мужчину в форме военного прокурора и составили на него протоколы сразу за несколько нарушений, в том числе за незаконное ношение мундира. Однако позже оказалось, что он действительно является генерал-майором Василием Пименовым, правда уже в отставке. Как сообщает телеграм-канал SHOT, полиция заинтересовалась нарушителем, когда тот проехал по сплошной.

Генерал-майор прокуратуры в отставке Василий Пименов рассказал о своём задержании. Видео © Telegram / SHOT

Полицейские проверили номера и выяснили, что они подложные. Кроме того, в "лексусе" Пименова обнаружили травматический пистолет. В итоге инспекторы также составили материалы о нарушении правил перевозки оружия, подложных номерах и проезде по разделительной полосе.

Сам Пименов рассказал, что в общей сложности отслужил в прокуратуре 20 лет. Он болен онкологией, а форму надел для того, чтобы долго не стоять в больничной очереди из-за плохого самочувствия.

"Я форму надевал для того, чтобы спокойно проследовать и не стоять с бабушками, там, с дедушками и прочими больными пассажирами где-то в очереди", — заявил он.

Пименов сказал, что задержанием и проверкой инспекторы ДПС унизили его, и пообещал, что они будут наказаны. Он также пояснил, что автомобильные номера не фальшивые, просто у него их два. Кроме того, генерал утверждает, что имеет разрешение на оружие и у него есть "полное право" носить форму.

Единственное, в чём мужчина признал свою вину, — это проезд по разделительной полосе из-за спешки. Он готов оплатить штраф.