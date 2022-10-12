Отставной генерал надел форму, чтобы не стоять в очереди, но его приняли за нарушителя
Отставного генерал-майора прокуратуры Пименова задержали в Москве
В Москве на Арбате правоохранители задержали мужчину в форме военного прокурора и составили на него протоколы сразу за несколько нарушений, в том числе за незаконное ношение мундира. Однако позже оказалось, что он действительно является генерал-майором Василием Пименовым, правда уже в отставке. Как сообщает телеграм-канал SHOT, полиция заинтересовалась нарушителем, когда тот проехал по сплошной.
Генерал-майор прокуратуры в отставке Василий Пименов рассказал о своём задержании. Видео © Telegram / SHOT
Полицейские проверили номера и выяснили, что они подложные. Кроме того, в "лексусе" Пименова обнаружили травматический пистолет. В итоге инспекторы также составили материалы о нарушении правил перевозки оружия, подложных номерах и проезде по разделительной полосе.
Сам Пименов рассказал, что в общей сложности отслужил в прокуратуре 20 лет. Он болен онкологией, а форму надел для того, чтобы долго не стоять в больничной очереди из-за плохого самочувствия.
"Я форму надевал для того, чтобы спокойно проследовать и не стоять с бабушками, там, с дедушками и прочими больными пассажирами где-то в очереди", — заявил он.
Пименов сказал, что задержанием и проверкой инспекторы ДПС унизили его, и пообещал, что они будут наказаны. Он также пояснил, что автомобильные номера не фальшивые, просто у него их два. Кроме того, генерал утверждает, что имеет разрешение на оружие и у него есть "полное право" носить форму.
Единственное, в чём мужчина признал свою вину, — это проезд по разделительной полосе из-за спешки. Он готов оплатить штраф.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве бдительные полицейские задержали парня в "нацистской" форме, который спешил на фестиваль косплея. Молодой человек решил одеться как персонаж из популярной игры Warhammer, однако правоохранители не оценили изобретательность 18-летнего москвича и увезли его в участок.
Новости
Агентство "Москва"