В Дагестане врачи сожгли новорождённому ребёнку ягодицы

В Дагестане врачи сожгли ягодицы новорождённому мальчику. Как сообщает сайт kp.ru, несчастный случай произошёл в июле текущего года в родильном отделении районной больницы Дербента.

Отец пострадавшего ребёнка рассказал об инциденте. Видео © Telegram / Mash Gor

Из-за тяжёлых родов малыша поместили в реанимацию. Там медики приложили к его ягодицам резиновую грелку с очень горячей водой. Как оказалось, она была дырявой, из-за чего у младенца и появились ужасные ожоги. Всё это выяснилось спустя почти три недели, когда ребёнка уже перевели в больницу Махачкалы. Там же помимо ожогов врачи обнаружили якобы глубокие пролежни третьей степени. После этого, как пишет Mash Gor, отец мальчика потребовал разъяснений у сотрудников роддома, но мужчине заявили, что у новорождённых иногда возникают пролежни.

"Прокуратура провела проверку, видимо, с технадзором, в связи с этим были найдены нарушения. Нашли грелку, и, когда меня по звонку пригласили в ведомство, мне там объяснили, что это были не пролежни, а ожог ребёнка грелкой. В связи с этим дело было передано в Следственный комитет", — рассказал отец пострадавшего малыша.

После инцидента в роддоме в СУ СКР по Дагестану была организована проверка всех обстоятельств причинения вреда здоровью ребёнка. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.