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12 октября, 17:16

США назвали Китай самым серьёзным политическим вызовом, а РФ — угрозой безопасности

США считают Китай самым серьёзным геополитическим вызовом

Соединённые Штаты Америки в Стратегии нацбезопасности закрепили за Китаем статус "самого серьёзного геополитического вызова", а Россию назвали актуальной угрозой безопасности. Эти сведения указаны в новой редакции документа, опубликованной на сайте Белого дома.

"Мы признаём, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", — заявил советник президента США Джейк Салливан на брифинге.

В документе также указано, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, "безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка".

США заявили, что не стремятся к конфликтам или новой холодной войне

США заявили, что не стремятся к конфликтам или новой холодной войне

Китай в США назвали единственным соперником, который может изменить международный порядок. В документе Стратегии нацбезопасности сказано, что Пекин наращивает всё большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.

Ранее Лайф сообщал, что, согласно новой редакции Стратегии нацбезопасности США, Вашингтон берёт курс на сдерживание России и достижение победы в конкурентной борьбе с Китаем.

Обложка ©

Getty Images / Tetra Images

Илья Суриков

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