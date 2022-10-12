США назвали Китай самым серьёзным политическим вызовом, а РФ — угрозой безопасности

Соединённые Штаты Америки в Стратегии нацбезопасности закрепили за Китаем статус "самого серьёзного геополитического вызова", а Россию назвали актуальной угрозой безопасности. Эти сведения указаны в новой редакции документа, опубликованной на сайте Белого дома.

"Мы признаём, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", — заявил советник президента США Джейк Салливан на брифинге.

В документе также указано, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, "безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка".

Китай в США назвали единственным соперником, который может изменить международный порядок. В документе Стратегии нацбезопасности сказано, что Пекин наращивает всё большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.