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12 октября, 17:06

Врач Шарапова предупредила об угрозе пневмонии из-за кондиционера

Использование кондиционера может привести к развитию заболеваний, в частности пневмонии. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома № 4 Ольга Шарапова.

"Если организм ослаблен, достаточно трёх-пяти минут, чтобы заболеть. От кондиционера можно легко получить ларингит, фарингит и даже пневмонию", — подчеркнула она.

Врач добавила, что данное устройство следует использовать с осторожностью, чтобы избежать переохлаждения. Так, воздух не должен дуть прямо на человека. Приемлемой температурой кондиционера эксперт назвала 22–25°C, причём изменять её нужно постепенно. Лучше включать кондиционер на 15–20 минут каждые два-три часа, отметила Шарапова.

Кроме того, стоит соблюдать правила и при проветривании помещений, иначе тоже можно заболеть. В частности, окна нужно открывать каждые два часа и выходить из помещения, однако не следует допускать сквозняка.

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Ранее врач Лапа рассказала, что комфортная температура кондиционера в квартире составляет 24 градуса тепла. В таком случае устройство не причинит вреда организму, подчеркнула специалист.

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Никита Осипов
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