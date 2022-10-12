В Канаде застрелили двух приехавших на вызов полицейских

В канадском Иннисфиле (провинция Онтарио) застрелили двух сотрудников полиции, которые прибыли на вызов в один из местных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Огонь по стражам правопорядка злоумышленник открыл из дома. Позже с тяжёлыми ранениями полицейских доставили в больницу, где они скончались. При этом напавший на правоохранителей был ликвидирован прибывшим подкреплением. Других подробностей произошедшего пока не приводится.