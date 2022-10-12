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12 октября, 18:08

В Канаде застрелили двух приехавших на вызов полицейских

В канадском Иннисфиле (провинция Онтарио) застрелили двух сотрудников полиции, которые прибыли на вызов в один из местных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Огонь по стражам правопорядка злоумышленник открыл из дома. Позже с тяжёлыми ранениями полицейских доставили в больницу, где они скончались. При этом напавший на правоохранителей был ликвидирован прибывшим подкреплением. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

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Ранее Лайф писал, что в США трёхлетний мальчик случайно застрелил мать из найденного дома пистолета. Раненую американку немедленно увезли в больницу, где она умерла через два часа. Вероятнее всего, врачам не удалось стабилизировать её состояние из-за большой кровопотери.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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