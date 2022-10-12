Байден не планирует встречаться с Путиным
Президент США Джо Байден пока не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга на борту самолёта, который направился в штат Колорадо. При этом, по её словам, Вашингтон может рассмотреть идеи Москвы по обмену заключёнными.
"У него [Байдена] нет планов встречаться с президентом Путиным. И он твёрдо верит, что россиянам следует принять сделанное нами серьёзное предложение [об обмене заключёнными] или выдвинуть серьёзное встречное предложение, чтобы вести переговоры, но добросовестно", — подчеркнула она.
Напомним, в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле. А вот в администрации Байдена не смогли объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена. В середине сентября Байден приказал предпринять значимые шаги для обмена осуждённых в РФ Грайнер и Уилана.
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