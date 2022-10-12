Моравецкий заявил о "следах Кремля" в утечке на нефтепроводе "Дружба"
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" якобы может стоять Россия, но до окончательных выводов необходимо всё тщательно проверить.
"Соответствующие службы всё расследуют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда, когда будет завершено расследование, подтвердим предположения", — сказал он в эфире "Польского радио".
Как отметил глава польского кабмина, пока непонятно, кто конкретно стоит за инцидентом на нефтепроводе. Это, по его словам, может быть как случайность, так и диверсия.
Напомним, утром 12 октября в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер считает, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления.
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