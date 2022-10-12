Моравецкий заявил о "следах Кремля" в утечке на нефтепроводе "Дружба"

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" якобы может стоять Россия, но до окончательных выводов необходимо всё тщательно проверить.

"Соответствующие службы всё расследуют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда, когда будет завершено расследование, подтвердим предположения", — сказал он в эфире "Польского радио".