НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 18:54

Американский конгрессмен обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине

Конгрессмен США Госар призвал НАТО "сбавить обороты" на Украине

НАТО категорично отрезает все пути к переходу на мирный тон в ситуации с Украиной. Такое мнение высказал конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. Он обвинил альянс в намеренном разжигании конфликта.

"Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. <…> Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал Госар в "Твиттере".

Стоит кому-то предложить мирный путь, как эта идея сразу подвергается шквалу критики, считает конгрессмен. В качестве примера он приводит недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.

В Белом доме категорично отреагировали на рассуждения Маска об Украине

В Белом доме категорично отреагировали на рассуждения Маска об Украине

Ранее Лайф писал, что конгрессмен Госар призвал власти США не отправлять "ни цента" Украине. Как считает республиканец, правительству необходимо заняться внутренними проблемами. Среди них — растущий госдолг, инфляция и иммиграция, к которым президент РФ не имеет никакого отношения.

Обложка ©

Wikipedia / Влада на Република Северна Македонија

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров