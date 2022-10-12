Американский конгрессмен обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине

НАТО категорично отрезает все пути к переходу на мирный тон в ситуации с Украиной. Такое мнение высказал конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. Он обвинил альянс в намеренном разжигании конфликта.

"Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. <…> Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал Госар в "Твиттере".

Стоит кому-то предложить мирный путь, как эта идея сразу подвергается шквалу критики, считает конгрессмен. В качестве примера он приводит недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.