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12 октября, 19:15

Минск предупредил Запад о последствиях появления "наблюдателей" на границе

Макей: Появление представителей Запада на границе будет означать вовлечение в конфликт

В случае, если представители западных стран появятся на границе Белоруссии и Украины, это будет означать фактически вовлечение этих государств в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", сказал министр в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане, согласившись "с оценкой, которая прозвучала с российской стороны".

Макей добавил, что у южных и западных рубежей Белоруссии нагнетается истерия. Туда перебрасывается военная техника. Минск на это не может закрывать глаза.

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"Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", заключил Макей.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семёрки" (G7) поддержать идею о размещении международных наблюдателей на границе Незалежной с Белоруссией.

Обложка ©

vk.com / mfabelarus

Андрей Григорьев

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