Минск предупредил Запад о последствиях появления "наблюдателей" на границе

В случае, если представители западных стран появятся на границе Белоруссии и Украины, это будет означать фактически вовлечение этих государств в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", — сказал министр в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане, согласившись "с оценкой, которая прозвучала с российской стороны".

Макей добавил, что у южных и западных рубежей Белоруссии нагнетается истерия. Туда перебрасывается военная техника. Минск на это не может закрывать глаза.

"Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", — заключил Макей.