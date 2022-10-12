Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь"
Макрон: Франция и Дания работают над поставками Киеву ещё шести гаубиц Caesar
Гацбица Caesar. Фото © Wikipedia / United States Army
Франция и Дания работают над поставками Киеву ещё шести гаубиц Caesar ("Цезарь"). Соответствующее заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
"С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц Caesar, а сейчас мы намерены поставить ещё шесть", — отметил он.
Установки, которые намерены в скором времени передать Киеву, будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену, констатировал Макрон.
Как сообщал Лайф, ранее президент Франции проанонсировал создание фонда, который позволит Украине закупать оружие. Он добавил, что средства этой организации могут быть направлены на приобретение "оборонительного вооружения".