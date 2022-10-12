Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь"

Франция и Дания работают над поставками Киеву ещё шести гаубиц Caesar ("Цезарь"). Соответствующее заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц Caesar, а сейчас мы намерены поставить ещё шесть", — отметил он.

Установки, которые намерены в скором времени передать Киеву, будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену, констатировал Макрон.