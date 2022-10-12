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12 октября, 19:22

Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь"

Макрон: Франция и Дания работают над поставками Киеву ещё шести гаубиц Caesar

<p>Гацбица Caesar. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CAESAR_self-propelled_howitzer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / United States Army</p>

Гацбица Caesar. Фото © Wikipedia / United States Army

Франция и Дания работают над поставками Киеву ещё шести гаубиц Caesar ("Цезарь"). Соответствующее заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц Caesar, а сейчас мы намерены поставить ещё шесть", — отметил он.

Установки, которые намерены в скором времени передать Киеву, будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену, констатировал Макрон.

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Как сообщал Лайф, ранее президент Франции проанонсировал создание фонда, который позволит Украине закупать оружие. Он добавил, что средства этой организации могут быть направлены на приобретение "оборонительного вооружения".


Наталья Исакова

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