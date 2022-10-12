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12 октября, 19:49

Bloomberg: США могут запретить импорт российского алюминия

США в рамках ужесточения санкций подумывают о введении запрета на импорт российского алюминия. Об этом сообщила в "Твиттере" корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, сославшись на свои источники.

"Администрация Байдена рассматривает полный запрет российского алюминия... в ответ на военную эскалацию России на Украине", заявила Джейкобс.

Она добавила, что такие поставки алюминия на протяжении длительного времени осуществлялись в обход санкций. Вилка его назначения была довольно широкой: от строительства автомобилей и небоскрёбов до создания айфонов. По имеющейся у корреспондентки информации, США могут задействовать один из трёх вариантов закрытия рынка для алюминия из РФ: напрямую запретить поставки, повысить ввозные пошлины до запретительного уровня или ввести санкции против компании-производителя.

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Как сообщал Лайф, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине возможен только после переговоров России и США. Политик считает неверной позицию, что конфликт завершится в результате диалога и Москвы, и Киева.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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