Bloomberg: США могут запретить импорт российского алюминия

США в рамках ужесточения санкций подумывают о введении запрета на импорт российского алюминия. Об этом сообщила в "Твиттере" корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, сославшись на свои источники.

Она добавила, что такие поставки алюминия на протяжении длительного времени осуществлялись в обход санкций. Вилка его назначения была довольно широкой: от строительства автомобилей и небоскрёбов до создания айфонов. По имеющейся у корреспондентки информации, США могут задействовать один из трёх вариантов закрытия рынка для алюминия из РФ: напрямую запретить поставки, повысить ввозные пошлины до запретительного уровня или ввести санкции против компании-производителя.