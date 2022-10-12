СМИ узнали о прорыве украинской обороны Артёмовска

Вооружённые силы России прорвали украинскую оборону Артёмовска и закрепились на его окраине — в селе Иванграде. ВСУ отступили глубже в город, отчаянно пытаются там удержать позиции и создать новые оборонительные рубежи. Об этом сообщает Mash.

Армия РФ прорвала оборону Артёмовска. Видео © Telegram-канал / Mash

Как говорится в сообщении telegram-канала, по позициям противника в центре города наносятся удары. Слышны стрельба и взрывы. Очевидцы из числа местных жителей сообщают, что на улице Дружбы украинские военные залезают в дома и выносят имущество мирного населения. Они забираются в подвалы, подбирают покрышки, продукты и кухонные принадлежности.