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Опубликовано 12 октября 2022, 19:43
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СМИ узнали о прорыве украинской обороны Артёмовска

Mash: Российская армия прорвала оборону Артёмовска

Вооружённые силы России прорвали украинскую оборону Артёмовска и закрепились на его окраине — в селе Иванграде. ВСУ отступили глубже в город, отчаянно пытаются там удержать позиции и создать новые оборонительные рубежи. Об этом сообщает Mash.

Армия РФ прорвала оборону Артёмовска. Видео © Telegram-канал / Mash

Как говорится в сообщении telegram-канала, по позициям противника в центре города наносятся удары. Слышны стрельба и взрывы. Очевидцы из числа местных жителей сообщают, что на улице Дружбы украинские военные залезают в дома и выносят имущество мирного населения. Они забираются в подвалы, подбирают покрышки, продукты и кухонные принадлежности.

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Как ранее писал Лайф, ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области.

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ТАСС \ AP \ Evgeniy Maloletka

Арина Родионова
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