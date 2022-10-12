На нефтепроводе "Дружба" не нашли признаков диверсии в месте утечки
Оператор нефтепровода "Дружба": Признаков вмешательства третьих лиц в месте утечки нет
Компания PERN, которая является оператором нефтепровода "Дружба", нашла место утечки топлива. Признаков вмешательства третьих лиц там нет. Об этом говорится в заявлении компании.
Там отмечается, что место утечки было установлено после удаления большей части загрязняющих веществ в районе повреждённого нефтепровода. В результате "первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет".
"Тем не менее проводится детальный анализ для выяснения причин инцидента и ремонта трубопровода, чтобы начать транспортировку сырья как можно скорее", — отметили в компании-операторе.
Лайф рассказывал, что утром 12 октября в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сразу заявил, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul