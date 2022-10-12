На нефтепроводе "Дружба" не нашли признаков диверсии в месте утечки

Компания PERN, которая является оператором нефтепровода "Дружба", нашла место утечки топлива. Признаков вмешательства третьих лиц там нет. Об этом говорится в заявлении компании.

Там отмечается, что место утечки было установлено после удаления большей части загрязняющих веществ в районе повреждённого нефтепровода. В результате "первые выводы и способ деформации трубопровода показывают, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет".