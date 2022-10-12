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12 октября, 20:10

"Обломки упали в безлюдной местности": Над Калужской областью сбили неопознанный беспилотник

Губернатор Калужской области: над южной частью региона сбит неопознанный беспилотник

В Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.

"После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует", — написал Шапша в своём telegram-канале.

В сообщении губернатор уточнил, что инцидент произошёл над южной частью области. Шапша констатировал также, что ПВО защищают небо над регионом надёжно.

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Ранее Лайф писал, что несколько дней назад беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Как сообщил тогда Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.

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Wikipedia / Буньков Денис

Арина Родионова

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