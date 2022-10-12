"Обломки упали в безлюдной местности": Над Калужской областью сбили неопознанный беспилотник
Губернатор Калужской области: над южной частью региона сбит неопознанный беспилотник
В Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.
"После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует", — написал Шапша в своём telegram-канале.
В сообщении губернатор уточнил, что инцидент произошёл над южной частью области. Шапша констатировал также, что ПВО защищают небо над регионом надёжно.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Как сообщил тогда Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.
Wikipedia / Буньков Денис