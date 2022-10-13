"Под дулом пистолета": Голосование по антироссийской резолюции сочли плохим итогом для ООН
Полянский назвал голосование по антироссийской резолюции плохим итогом для ООН
Голосование по антироссийской резолюции на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН — плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Комментируя в Twitter сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования, он отметил, что "праздновать нечего".
"Это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН "встать рядом с Украиной". Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии", — написал Полянский.
Как рассказывал Лайф, в резолюции обозначен призыв не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". В поддержку резолюции высказались представители 143 стран. Против проголосовали делегации пяти государств. Это сама Россия, а также Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались — 35, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.
ТАСС / EPA / Peter Foley