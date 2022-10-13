"Под дулом пистолета": Голосование по антироссийской резолюции сочли плохим итогом для ООН

Голосование по антироссийской резолюции на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН — плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Комментируя в Twitter сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования, он отметил, что "праздновать нечего".

"Это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН "встать рядом с Украиной". Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии", — написал Полянский.