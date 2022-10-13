Петербургским медикам рекомендовали не ездить за границу

Петербургским медикам рекомендовано воздержаться от поездок за границу из соображений безопасности. Соответствующее обращение содержится в письме городского комитета по здравоохранению.

"До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ", — говорится в письме.

Рекомендации касаются и личных поездок, за исключением посещения стран СНГ, говорится в документе.