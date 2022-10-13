Петербургским медикам рекомендовали не ездить за границу
Комитет по здравоохранению Петербурга рекомендовал медикам не ездить за границу
Петербургским медикам рекомендовано воздержаться от поездок за границу из соображений безопасности. Соответствующее обращение содержится в письме городского комитета по здравоохранению.
"До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ", — говорится в письме.
Рекомендации касаются и личных поездок, за исключением посещения стран СНГ, говорится в документе.
Ранее Лайф писал, что сибирячке с медицинским образованием не дали улететь в Турцию из-за мобилизации. Жительницу Иркутска остановили при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Внуково.
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