В США раскрыли, какой видят "предельную цену" на нефть из России
Глава Минфина США: Предельная цена на нефть из РФ может быть "60 с чем-то" долларов
Предельная цена на нефть из России, которую хотели бы установить Соединённые Штаты, — это "60 с чем-то" долларов за баррель. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то", — сказала министр на встрече в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По её мнению, "цена в этих пределах была бы достаточной", чтобы позволить России добывать нефть и продавать её на международном рынке.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако предельная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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