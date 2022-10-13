В США раскрыли, какой видят "предельную цену" на нефть из России

Предельная цена на нефть из России, которую хотели бы установить Соединённые Штаты, — это "60 с чем-то" долларов за баррель. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то", — сказала министр на встрече в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По её мнению, "цена в этих пределах была бы достаточной", чтобы позволить России добывать нефть и продавать её на международном рынке.