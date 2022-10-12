"Больше доверяю Путину": Жителей Европы возмутили слова фон дер Ляйен о России

Европейские жители возмутились призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам активнее включаться в процессы на международной арене. Она заявила, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка. Пользователи Twitter в ответ усомнились в её компетентности и выступили против вмешательства ЕС в конфликт на Украине.

"Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что вы делаете, тем больше доверяю Путину", — написал один из пользователей.

Фон дер Ляйен припомнили её провалы в политике и обвинили в развале Евросоюза. Комментаторы указали на то, что главе ЕК "пора подать в отставку". Пользователи также упрекнули главу ЕК во вранье, высказавшись, что именно поэтому ей доверять вообще нельзя.

"Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врёте", — подчеркнули жители Европы.