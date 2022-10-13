Осколки от сбитых над Белгородом снарядов разлетелись на 15 улиц
Мэр Белгорода Иванов: После работы ПВО осколки снарядов найдены на 15 улицах
Один из осколков снаряда, найденный в районе Харьковской горы и юго-восточной части Белгорода. Обложка @ Telegram / Антон Иванов
После уничтожения вражеских снарядов над Белгородом с помощью средств ПВО на 15 улицах города были обнаружены осколки — в районе Харьковской горы и юго-восточной части. Об этом рассказал мэр Антон Иванов.
По его словам, было незначительно повреждено пять автомобилей. В пяти частных домах лопнули или были выбиты окна. Получили небольшие повреждения гараж и теплица. На улице Буханова осколком задело электропровода.
"С восстановлением имущества оперативно поможем", — пообещал Иванов в своём Telegram-канале.
Напомним: в небе над Белгородом накануне сработала система противовоздушной обороны. По словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.