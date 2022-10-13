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12 октября, 21:07

Осколки от сбитых над Белгородом снарядов разлетелись на 15 улиц

Мэр Белгорода Иванов: После работы ПВО осколки снарядов найдены на 15 улицах

<p>Один из осколков снаряда, найденный в районе Харьковской горы и юго-восточной части Белгорода. Обложка @ Telegram / <a href="https://t.me/anton_ivanov_adm/1345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Иванов</a></p>

Один из осколков снаряда, найденный в районе Харьковской горы и юго-восточной части Белгорода. Обложка @ Telegram / Антон Иванов

После уничтожения вражеских снарядов над Белгородом с помощью средств ПВО на 15 улицах города были обнаружены осколки — в районе Харьковской горы и юго-восточной части. Об этом рассказал мэр Антон Иванов.

По его словам, было незначительно повреждено пять автомобилей. В пяти частных домах лопнули или были выбиты окна. Получили небольшие повреждения гараж и теплица. На улице Буханова осколком задело электропровода.

  • Выбитые стёкла в ТЦ "Спутник Стиль" Фото @ Telegram / Антон Иванов
    Выбитые стёкла в ТЦ "Спутник Стиль" Фото @ Telegram / Антон Иванов
  • Повреждённые осколком электропровода на улице Буханова в Белгороде. Фото @ Telegram / Антон Иванов
    Повреждённые осколком электропровода на улице Буханова в Белгороде. Фото @ Telegram / Антон Иванов

Выбитые стёкла в ТЦ "Спутник Стиль" Фото @ Telegram / Антон Иванов

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"С восстановлением имущества оперативно поможем", пообещал Иванов в своём Telegram-канале.

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Напомним: в небе над Белгородом накануне сработала система противовоздушной обороны. По словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.

Анатолий Симоненко

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