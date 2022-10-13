Омбудсмены рассказали, на что чаще жалуются мобилизованные

С 25 сентября по 10 октября на тему частичной мобилизации в отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) поступило более 33 тысяч обращений. Из них более семи тысяч указывает на нарушения в действиях военкоматов. В результате рассмотрения этих жалоб более 1300 человек удалось либо вернуть домой, если они не должны были служить, либо помочь им стать добровольцами, если они хотели. Об этом пишет РБК.

"Из проблем, с которыми столкнулись, можно выделить мобилизацию единственных опекунов, родителей из многодетных семей, непроведение или формальное проведение медкомиссий", — цитирует издание слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Бориса Подольного.

Омбудсмены 21 региона рассказали, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой. Относительно первой темы: параметрами являются возраст, состояние здоровья, наличие иждивенцев. Об этом сообщили в Омской, Пензенской, Новосибирской, Воронежской областях, в Татарстане и других регионах. Уполномоченный в Марий Эл объяснил это наличием "определённого информационного вакуума" на первоначальном этапе частичной мобилизации, отсутствием правовых и разъяснительных документов, конкретизирующих единообразный порядок.

Вторыми по количеству обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем. Одни жаловались, что медкомиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы, вовсе не были проведены. Другие выражали несогласие с результатами. Так, каждое третье обращение в специальную комиссию Сахалинской области было связано с состоянием здоровья. Более половины заявлений в Приморском крае кроме заболеваний указывало на превышение предельного возраста. Также о подобных недочётах рассказали в Пензенской, Волгоградской, Челябинской, Ульяновской, Амурской и Астраханской областях.

Семь из 140 обращений в Омской области говорили о проблемах с обмундированием, экипировкой, условиями содержания мобилизованных. В Новосибирской области таких были две жалобы, в Челябинской области — девять. Об отсутствии жалоб на условия содержания и экипировку сообщили омбудсмены Амурской, Астраханской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской, Ульяновской, Иркутской областей, а также Марий Эл. В Приморском крае "практически не поступало" таковых, в Сахалинской области рассказали, что заявки на условия содержания не превышают 1% от общего количества (более 350 обращений).