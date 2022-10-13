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13 октября, 06:01

Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать стране ущерб, нанесённый за годы оккупации. Заявление он озвучил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Владимир Путин призвал разморозить средства Афганистана. Видео © LIFE

Глава государства подчеркнул, что это страна "более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, она оказалась неспособна решить проблемы с террористическими угрозами". Это, как указал Путин, подтверждает череда терактов, в том числе и взрыв у российского посольства 5 сентября.

"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесённый афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", — сказал президент.

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Президент страны Владимир Путин прибыл в Астану с рабочим визитом сегодня утром. В течение двух дней российский лидер примет там участие сразу в трёх многосторонних саммитах.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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