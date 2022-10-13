Саудовская Аравия отрицает политическую подоплёку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Саудовская Аравия отказывается признавать политическую подоплёку решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства, опубликованном на сайте ведомства.

"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы", — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии также предостерегли о негативных экономических последствиях отсрочки принятия этого решения на месяц, которую предлагали США. Вместе с тем там отметили поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.