Саудовская Аравия отрицает политическую подоплёку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Саудовская Аравия отказывается признавать политическую подоплёку решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства, опубликованном на сайте ведомства.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы", — сказано в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии также предостерегли о негативных экономических последствиях отсрочки принятия этого решения на месяц, которую предлагали США. Вместе с тем там отметили поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.
"Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран", — добавили в министерстве.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
ТАСС / AP / Lisa Leutner